Il Consiglio dei ministri previsto per martedì 20 gennaio 2026 potrebbe nominare Federico Freni, attuale sottosegretario all’Economia in quota Lega, come nuovo presidente della Consob. La nomina mira a rafforzare il ruolo di vigilanza nel settore finanziario e a garantire continuità nelle funzioni della Commissione. La decisione sarà ufficializzata durante la riunione del governo, segnando un importante passo per l’ente di regolamentazione dei mercati finanziari italiani.

Il Consiglio dei ministri che si riunirà nel pomeriggio di martedì 20 gennaio 2026 dovrebbe designare Federico Freni, sottosegretario all’Economia in quota Lega, come nuovo presidente della Consob, la Commissione nazionale per le società e la borsa. Succederà a Paolo Savona, il cui mandato è in scadenza a marzo, e resterà in carica per sette anni. Il governo ha deciso di muoversi per tempo perché la nomina della presidenza dell’ente è un processo lungo. Dopo l’indicazione del Cdm ci sarà infatti un passaggio alle commissioni Finanze di Camera e Senato, dopodiché, ottenuto il parere favorevole, la palla tornerà al Consiglio dei ministri per l’approvazione della delibera definitiva. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Consob, Federico Freni verso la presidenza

Leggi anche: Consob, scatta il totonomi per la successione di Savona: in pole Federico Freni, in lista anche Federico Cornelli e Gabriella Alemanno - RETROSCENA

Il Mef indica Freni alla presidenza ConsobIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato Freni come nuovo presidente della Consob.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Verso decisione cdm per la Consob: Federico Freni in pole position; Consob, Freni verso la presidenza: il sottosegretario al posto di Savona, sarà il più giovane numero uno; Poltrone, il governo si prende anche la Consob: verso la nomina di Federico Freni alla presidenza; Vita da Freni, il Mozart dei conti, a un passo dalla Consob.

Consob, Freni verso la presidenza: il sottosegretario al posto di Savona, sarà il più giovane numero uno - La partita per il rinnovo del vertice di Consob sarebbe ormai chiusa, con la decisione di nominare alla presidenza l’attuale sottosegretario all’Economia, Federico Freni. Già oggi il Consiglio dei min ... msn.com

Consob, Freni verso la presidenza. La nomina in cdm - Il 2026 potrebbe iniziare per il governo con una nomina di peso. Il consiglio dei ministri, convocato per oggi, sarebbe pronto ad indicare Federico Freni alla presidenza della Consob, ... ilmessaggero.it

Consob, Federico Freni in pole position: il Consiglio dei ministri sarebbe pronto a discutere la nomina del sottosegretario all’Economia a presidente della Consob. Nei giorni scorsi era stato il vice premier Salvini sostenere la sua candidatura. Il servizio di @eli x.com

AUTORITÀ DI BORSA POLTRONE, IL GOVERNO SI PRENDE ANCHE LA CONSOB: VERSO LA NOMINA DI FEDERICO FRENI ALLA PRESIDENZA Il sottosegretario leghista in pole di Marco Franchi FQ - 20.01.2026 - Il governo si prende la Consob. Oggi, se - facebook.com facebook