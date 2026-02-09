Scandalo Epstein Starmer perde anche il capo della comunicazione Si dimette l’ambasciatrice della Norvegia in Giordania

Keir Starmer si trova di nuovo sotto pressione. Dopo le dimissioni di Morgan McSweeney e di Tim Allan, anche l’ambasciatrice norvegese in Giordania ha lasciato il suo incarico. La serie di scandali legati a Epstein, con collegamenti a persone vicine al partito laburista, continua a creare scompiglio e a mettere in crisi la leadership di Starmer.

Il caso Epstein continua a flagellare l’entourage di Keir Starmer, sempre più in difficoltà. Tim Allan, direttore della comunicazione del primo ministro britannico, ha rassegnato le dimissioni dopo che ieri aveva lasciato l’incarico di capo dello staff Morgan McSweeney per lo scandalo di Peter Mandelson, ex controversa eminenza grigia del New Labour di Tony Blair, riciclato circa un anno fa dallo stesso Starmer come ambasciatore negli Usa e finito sotto accusa anche in un’indagine penale di Scotland Yard per i suoi legami a doppio filo col defunto faccendiere pedofilo americano. “Ho deciso di farmi da parte per permettere la costruzione di un nuovo team a Downing Street”, ha dichiarato Allan, che era in carica solo da settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scandalo Epstein, Starmer perde anche il capo della comunicazione. Si dimette l’ambasciatrice della Norvegia in Giordania Approfondimenti su Epstein Scandal Caso Epstein, si dimette capo gabinetto di Starmer dopo scandalo Mandelson: ‘Sua nomina negli Usa è colpa mia’ La notizia rimbalza da Londra, dove Morgan McSweeny si è dimesso dal ruolo di capo gabinetto di Keir Starmer. Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatore Il capo dello staff di Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha lasciato il suo ruolo dopo che Peter Mandelson è stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Epstein Scandal Argomenti discussi: Epstein, per il caso Mandelson si dimette il braccio destro di Starmer; Lo scandalo Epstein-Mandelson investe Starmer, salta il suo braccio destro; Regno Unito, Starmer in bilico: il premier esclude sue dimissioni ma sterlina e titoli di Stato finiscono sotto pressione; Starmer silura il senatore laburista amico di Epstein: aveva confidato informazioni nazionali sensibili. Scandalo Epstein, Starmer perde anche il capo della comunicazione. Si dimette l’ambasciatrice della Norvegia in GiordaniaContinua a tremare l'entourage di Starmer dopo lo scandalo Epstein-Mandelson. Lasciano anche Tim Allan e l'ambasciatrice norvegese Juul. ilfattoquotidiano.it Caso Epstein, nuovo colpo per il premier Starmer: si dimette direttore Comunicazioni Downing StreetTim Allan, direttore delle comunicazioni di Downing Street, ha annunciato le sue dimissioni, all'indomani del passo indietro del capo di gabinetto, Morgan McSweeney ... adnkronos.com Giustizia sepolta, moralità erosa: Lo scandalo Epstein come 'autopsia politica' dell'America Con la pubblicazione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo la legge del Congresso, di circa 3,5 milioni di pagine di documenti sul caso Jeffrey facebook Lo scandalo Epstein terremota la politica britannica. Si dimette il capo di gabinetto del premier Starmer. Paga la nomina dell'ambasciatore Mandelson, in stretto rapporto con Epstein x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.