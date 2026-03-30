Il Gran Premio di Svizzera del Mondiale MXGP 2026 si è concluso con Coenen che ha conquistato la vittoria e Vialle che ha ottenuto la vittoria nel round. La gara si è svolta sul tracciato di Frauenfeld, con i concorrenti che hanno affrontato diverse sfide durante le manche. I risultati definitivi hanno portato a un nuovo scenario nella classifica generale del campionato.

Il Gran Premio di Svizzera del Mondiale MXGP 2026 si è concluso con un risultato che ha ribaltato le aspettative sul tracciato di Frauenfeld. Mentre Lucas Coenen ha dominato la seconda gara, il titolo del round è andato a Tom Vialle grazie alla vittoria nella prima manche. Sul circuito elvetico, l’atmosfera era carica di tensione per determinare chi avrebbe preso il comando della classifica generale. La dinamica delle due gare ha mostrato come la costanza sia fondamentale in questo sport ad alta velocità e rischio costante. La dominazione belga nella seconda prova. Lucas Coenen ha dimostrato una regolarità impressionante guidando la sua KTM verso la vittoria nella Gara-2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MXGP Svizzera: Coenen trionfa, Vialle vince il round

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