Nel mercato dei mutui, si prevede che nel 2026 i tassi rimarranno stabili, mentre sono aumentate le richieste di maggiori tutele e flessibilità da parte dei clienti. Attualmente si sta vivendo una fase di consolidamento e normalizzazione dei tassi, che segue un periodo di grande volatilità. Le banche stanno rispondendo alle nuove esigenze dei clienti con offerte più personalizzate e più attente alle loro richieste.

"SIAMO in una fase di forte consolidamento e normalizzazione sul fronte dei tassi, dopo anni di grande volatilità". È il quadro delineato nel mercato dei mutui da Vittorio Ratto, vice direttore generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia, secondo il quale ci sono le condizioni per sostenere, anche nel 2026, l'acquisto della casa da parte delle famiglie con il ricorso ai prestiti immobiliari. Che tipo di scenario si sta delineando oggi nel mercato? "Ci attendiamo un anno con richieste per finanziare l'acquisto della casa in linea con il 2025, anno che ha segnato il ritorno delle erogazioni ai massimi degli ultimi 3 anni. Assisteremo invece ad una probabile riduzione del mercato delle surroghe che lo scorso anno ha espresso gran parte del proprio potenziale.

© Quotidiano.net - Mercato dei mutui: "Nel 2026 tassi stabili, chieste più tutele e flessibilità"

Mutui più costosi, credito in crescita: l’economia italiana sfida l’aumento dei tassi d’interesse.L'aumento dei tassi sui nuovi mutui, con un Taeg che a dicembre 2025 ha raggiunto il 3,81%, non frena la domanda di credito in Italia.

Mutui 2025: variabili più convenienti, fissi stabili ma leggermente più cariNel 2025 i mutui a tasso variabile hanno visto un calo medio delle rate, mentre i fissi sono lievemente aumentati.

