Mutui a novembre 2025 tassi di interesse in discesa

A novembre 2025, i tassi di interesse sui mutui per l'acquisto di abitazioni si sono leggermente ridotti, attestandosi al 3,72% secondo i dati della Banca d’Italia. Questa diminuzione può rappresentare un’opportunità per chi sta valutando un finanziamento immobiliare, offrendo condizioni più favorevoli rispetto ai mesi precedenti. È importante monitorare l’andamento dei tassi e valutare attentamente le offerte disponibili sul mercato.

I tassi di interesse dei mutui sono in discesa. A novembre 2025 – secondo la pubblicazione 'Banche e moneta: serie nazionali' diffusa dalla Banca d'Italia – il Tasso annuale effettivo globale (Taeg) sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,72% (3,73 a ottobre). La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno è stata del 14,9% (16,1% nel mese precedente). Aumentano i prestiti a famiglie e imprese. In novembre i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, sono aumentati del 2,1% sui 12 mesi (1,8 nel mese precedente).

Bankitalia, accelerano prestiti banche (novembre +2,1%), tassi stabili - Tassi di interesse bancari sostanzialmente stabili a novembre per i mutui alle famiglie e i prestiti alle imprese, ... notizie.tiscali.it

Surroga mutuo novembre 2025: confrontiamo tasso fisso e variabile di Monte dei Paschi e Crédit Agricole - Il mutuo SAL è un mutuo specifico per chi desidera costruire o ristrutturare casa, in cui l'importo viene erogato in più tranche in base allo stato di avanzamento dei lavori. facile.it

Mutuo a stato avanzamento lavori (SAL) e trasparenza: la mancata allegazione del piano di ammortamento inficia il titolo. Nota a Trib. Rovigo, 21 novembre 2025. A cura del Dott. Giovanni Gambino. #dirittodelrisparmio #mutuo #mutuoaSAL #trasparenza #am - facebook.com facebook

