Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili – Convegno Regione Lazio

Questa mattina, alla Sala Tirreno della Regione Lazio, si è tenuto un convegno dedicato alla lotta contro le mutilazioni genitali femminili. Organizzato per ricordare l’importanza di fermare questa pratica, l’evento ha visto la partecipazione di esperti, associazioni e rappresentanti istituzionali. Durante la mattinata sono stati presentati dati e testimonianze di chi lavora per proteggere le donne e le ragazze coinvolte in queste mutilazioni. È stato un momento di confronto diretto e concreto, con l’obiettivo di rafforzare le azioni contro questa violazione dei

Si è svolto il 6 febbraio 2026, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, il convegno internazionale dedicato alla Giornata mondiale contro le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF), promosso e moderato dal Prof. Aldo Morrone, presidente IISMAS e figura di riferimento internazionale nella medicina delle migrazioni. All'apertura e nel corso dei lavori, fra le diverse personalità, sono intervenuti: * Edy Palazzi, Vice Presidente V Commissione Consiliare Permanente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo * Fabio De Lillo, Responsabile del Coordinamento delle attività strategiche della spesa farmaceutica della Regione Lazio * Marietta Tidei, Consigliere regionale e Vice Presidente II Commissione * Mariastella Giorlandino, Presidente Fondazione Artemisia

