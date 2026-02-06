Questa mattina, in tutta Italia, si sono svolte iniziative per ricordare il 6 febbraio, giornata contro le mutilazioni genitali femminili. La data serve a far conoscere questa pratica ancora diffusa in molte parti del mondo, che interessa oltre 230 milioni di donne. Le attività puntano a sensibilizzare l’opinione pubblica e a chiedere azioni concrete contro questa violenza. Sono state organizzate conferenze, manifestazioni e incontri per portare l’attenzione su un problema che spesso resta nascosto.

Il 6 febbraio è la giornata contro le Mutilazioni genitali femminili (Mgf). Lo scopo è quello di sensibilizzare su questa grave piaga sociale, che ha colpito oltre 230 milioni di donne in tutto il mondo. In Italia sono circa 88.500 le donne che hanno subito mutilazioni genitali Il 6 febbraio è la Giornata contro le Mutilazioni genitali femminili (Mgf). Le Mgf sono procedimenti che prevedono la rimozione degli organi genitali femminili esterni, sia in modo totale sia parziale. Questa pratica oggi ha colpito oltre 230 milioni di ragazze e donne ed è diffusa principalmente in 30 Paesi del Medio Oriente e dell’Africa, ma non solo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giornata contro le Mutilazioni genitali femminili: dati e speranza

Oggi si celebra la Giornata Internazionale di Tolleranza Zero contro le Mutilazioni Genitali Femminili.

Roma si prepara a ricordare la Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili con un evento speciale.

Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili. Nel 2026 a rischio 4,5 milioni di bambine e ragazzeNel 2026, circa 4,5 milioni di ragazze, molte delle quali di età inferiore ai cinque anni, rischiano di subire mutilazioni genitali femminili (FGM ). Mentre oltre 230 milioni di ragazze e donne ... quotidianosanita.it

Giornata contro le mutilazioni genitali femminili, in Italia le hanno subite 88 mila donneLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata contro le mutilazioni genitali femminili, in Italia le hanno subite 88 mila donne ... tg24.sky.it

Ogni bambina ha diritto a crescere libera, sicura, padrona del proprio corpo. Le mutilazioni genitali femminili violano questi diritti fondamentali, rubando salute, infanzia e futuro a milioni di bambine e ragazze. Nella Giornata Internazionale contro le Mutilazioni facebook

Le mutilazioni genitali femminili e le donne invisibili (anche) in Italia. Pochi sanno quante donne presenti in Italia l'hanno subita. I dati in un'indagine Ipsos in occasione della Giornata Mondiale per l'eliminazione delle Mgf, oggi 6 febbraio #ANSA x.com