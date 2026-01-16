fondazione napolitano gli appuntamenti dei concerti 2026 fra musica classica e jazz

La Fondazione Napolitano presenta il suo calendario di concerti per il 2026, offrendo un ricco programma che combina musica classica e jazz. La stagione si apre domenica 18 gennaio al Circolo Canottieri, proseguendo con 17 altri eventi distribuiti durante l’anno. Un’occasione per ascoltare diversi stili musicali in ambienti di pregio, con attenzione alla qualità artistica e alla varietà delle proposte.

Parte domenica 18 gennaio alle ore 19 al Circolo Canottieri Napoli la stagione concertistica 2026 della Fondazione F.M. Napolitano – presieduta dal prof. Sergio Sciarelli e con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia – ente diventato in questi anni un vero e proprio polo artistico e punto di riferimento culturale della città partenopea. Gli appuntamenti sono in programma da gennaio a dicembre con l’intento di offrire alla città un programma sempre più compatto all’interno di un calendario di eventi articolato in quattro sezioni: i 18 appuntamenti previsti al Circolo Canottieri Napoli, i concerti de “I Virtuosi di Sansevero” con la direzione artistica di Riccardo Zamuner (che si svolgeranno in luoghi d’arte a Chiaia), gli appuntamenti di “Pignatelli in Jazz” in programma nelle domeniche di marzo con la direzione artistica di Emilia Zamuner, e la rassegna iniziata nel 2025 “La Musica è donna” che proseguirà anche nel 2026 con 4 concerti dove saranno protagoniste le donne, esecutrici e compositrici. 🔗 Leggi su 2anews.it

