Sci alpinismo De Silvestro e Murada guidano gli azzurri ad Andorra | dodici convocati per la terza tappa di Coppa del Mondo

L’Italia si prepara alla terza tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo, in programma a La Massana, Andorra, il 25 e 26 gennaio. La squadra azzurra, guidata da De Silvestro e Murada, comprende dodici convocati pronti a confrontarsi nelle discipline del vertical e della sprint. La competizione nei Pirenei rappresenta un importante momento di crescita e confronto per gli atleti italiani in vista delle sfide stagionali.

Ci sono i nostri Alba De Silvestro e Michele Boscacci sulla pagina Instagram ufficiale del Comitato Olimpico. L’immagine di Alba e Michele sul profilo di Olympics é accompagnata dalla didascalia “Amore, passione e sci alpinismo” #Olympics #skialp #albadesi - facebook.com facebook