A Crans-Montana, i beni di lusso appartenenti ai proprietari del Constellation sono stati sequestrati dagli inquirenti. Tra gli oggetti confiscati ci sono una Porsche, una Bentley e diversi orologi Rolex. Il valore totale dei beni, tra auto e accessori di alta gamma, supera i 500.000 franchi. La vicenda riguarda un procedimento in corso senza ulteriori dettagli disponibili.

I proprietari del Constellation di Crans-Montana sono sempre più messi alle strette. Gli inquirenti hanno infatti sequestrato una vasta gamma di beni di lusso, dalle auto agli orologi, per un valore che supera il mezzo milione di franchi. Le automobili sottratte. Stando a quanto riferito dal quotidiano svizzero Blick, l’attenzione degli inquirenti si è focalizzata sullo stile di vita agiato di Jacques e Jessica Moretti che stona con i redditi dichiarati. Sono state quindi sequestrate diverse auto, inclusa una Bentley Continental, una Porsche Cayenne, una Mercedez Benz eVito e una Maserati. Il costo della prima auto si aggira tra i 265.000 e i 350. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Crans Montana, la resa dei conti. Sequestrati ai Moretti beni di lusso: Rolex, Bentley e Porsche

Articoli correlati

Crans Montana, sequestrati auto di lusso e orologi ai coniugi Moretti. Cifra stellareL’inchiesta sulla strage di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno un rogo nel bar Le Constellation ha causato 41 vittime, entra in una fase...

Crans Montana, sequestrati auto di lusso e orologi ai Moretti: valore oltre mezzo milioni di franchiAi coniugi Jacques e Jessica Moretti, indagati per la strage di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, sono stati sequestrati beni di lusso:...

Aggiornamenti e notizie su Crans Montana

Temi più discussi: Strage di Crans-Montana: indagato il sindaco; Crans-Montana, indagato anche il sindaco; Crans-Montana, svolta nell’inchiesta sul rogo: il sindaco indagato dalla Procura; Il rogo che ha ucciso 41 giovani: a Crans-Montana indagato anche il sindaco.

Crans Montana, la resa dei conti. Sequestrati ai Moretti beni di lusso: Rolex, Bentley e PorscheSono finiti sotto sequestro gli orologi e le auto dei coniugi Moretti di Crans-Montana. Il valore supera il mezzo milione di franchi e servirà per spese legali e risarcimenti ... panorama.it

Crans Montana, la difesa di Jessica Moretti: «Non sono fuggita dal rogo, pensavo mi seguissero»Al momento dello scoppio dell’incendio al bar Constellation, non soltanto la proprietaria del locale, Jessica Moretti, non disse al Dj di spegnere la musica, ma era indecisa se chiamare o ... ilmattino.it

Crans-Montana, nuovi guai per i coniugi Moretti: sequestrati auto e orologi di lusso per oltre mezzo milione di franchi >> https://buff.ly/O6LVaeO - facebook.com facebook

Il comune di Crans-Montana non ci sta: ora chiede di essere parte del procedimento pensale x.com