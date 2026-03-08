La moda dei caschi pezzotti a Napoli | il business dei non omologati riempie pericolosamente le strade

A Napoli si diffonde la tendenza di motociclisti e scooteristi a indossare caschi di dimensioni ridotte e dal design moderno, simili a quelli usati per lo sci. Questi caschi, spesso non conformi alle normative di legge, sono sempre più visibili sulle strade della città. La loro popolarità cresce tra chi sceglie di usare accessori più alla moda, anche se questa scelta comporta rischi.

A Napoli è sempre più comune vedere motociclisti e scooteristi circolare con caschi dall'aspetto moderno e accattivante, più piccoli di quelli previsti dalla legge, simili ai caschi per sciare. Si tratta di accessori che, in realtà, non sono caschi per moto e scooter e che non garantiscono veramente protezione a chi li indossa: i cosiddetti caschi "pezzotti", dispositivi venduti come se fossero caschi da moto ma privi dei requisiti di omologazione richiesti dalle norme italiane ed europee.

