chiesi e bespak collaborano per avanzare nella produzione di inalatori a emissioni ridotte di carbonio in un sito produttivo nel regno unito

Chiesi e Bespak hanno avviato una collaborazione per sviluppare inalatori con emissioni di carbonio ridotte presso uno stabilimento nel Regno Unito. La partnership mira a migliorare i processi di produzione e a innovare nel settore dei dispositivi medici. Entrambe le aziende lavorano insieme per integrare tecnologie sostenibili e ridurre l’impatto ambientale delle loro attività produttive.

Chiesi, azienda biofarmaceutica internazionale orientata alla ricerca e certificata B Corp, e Bespak, azienda attiva nello sviluppo e nella produzione farmaceutica conto terzi (Contract Development and Manufacturing Organization – CDMO), specializzata nei sistemi di inalazione e focalizzata sulla somministrazione di farmaci per via polmonare e nasale, annunciano oggi l’ampliamento della loro storica collaborazione: previsto nel sito Bespak di Holmes Chapel, nel Regno Unito un aumento della capacità produttiva di inalatori pressurizzati predosati (pMDI) a supporto della prossima fase del programma Carbon Minimal Inhaler (CMI: inalatore a ridotta impronta carbonica) di Chiesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Chiesi e Bespak collaborano per avanzare nella produzione di inalatori a emissioni ridotte di carbonio in un sito produttivo nel Regno UnitoHighlights: L’accordo si basa sulla collaborazione già esistente tra Chiesi e Bespak, rafforzando una relazione consolidata mentre Chiesi è impegnata nell’evoluzione di un portafoglio di inalatori a f ... ansa.it

