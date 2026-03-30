Angelina Mango torna in pubblico con un nuovo look dopo più di un anno di assenza. La cantante si presenta con un taglio che combina elementi glamour e uno stile più “emo”, suscitando reazioni diverse tra il pubblico. La modifica dell’aspetto ha generato commenti e discussioni tra i fan, mentre l’artista ha confermato che si tratta di un cambio di immagine chiamato “Mullet”.

Angelina Mango divide il pubblico ritornando sulle scene con un nuovo look. Dopo più di un anno di assenza la cantante si presenta con un taglio glamour, ma per qualcuno anche più “emo”. Ed è subito tendenza Mullet. Il taglio che per qualcuno è “alternativo”, reca infatti questo nome. Lo caratterizzano le ciocche di capelli scalate, la frangia irregolare, arricchita da un color melanzana, abbinato ad outfit oversize. Angelina privilegia infatti la voce e distoglie l’attenzione dal fisico. Il Mullet, declinato sia al maschile che al femminile, è un vero e proprio taglio ribelle e irregolare che sta contaminando molte star. Il termine deriva dall’inglese e significa “triglia“. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Mullet, il cambio look di Angelina Mango ha un nome definito

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