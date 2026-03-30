Mugnano quaterna fortunata in via San Lorenzo | vinti 180mila euro

Nelle estrazioni del Lotto di sabato 28 marzo, una giocata fortunata ha portato a un premio di 180mila euro a Mugnano di Napoli. La vincita è stata realizzata con una quaterna sulla ruota di Bari. La combinazione vincente è stata convalidata e il premio è stato assegnato ai vincitori. Nessuna informazione sui soggetti coinvolti o sui dettagli della schedina vincente.

La fortuna bacia la Campania nelle estrazioni del Lotto di sabato 28 marzo. Il colpo più consistente arriva da Mugnano di Napoli, dove sono stati centrati 180mila euro grazie a una quaterna sulla ruota di Bari. La vincita è stata ottenuta con una giocata minima da appena 1,50 euro presso la tabaccheria Conte di via San Lorenzo. L’identità del fortunato vincitore resta al momento sconosciuta. Grande soddisfazione per il titolare dell’esercizio, Alessandro Conte: «È una ricevitoria di passaggio la nostra. Ma siamo felici della vincita, è la più alta registrata da 17 anni, da quando abbiamo aperto», ha dichiarato. La seconda vincita, da 120mila euro, è stata invece realizzata a Scafati, in provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mugnano, quaterna fortunata in via San Lorenzo: vinti 180mila euro Articoli correlati Leggi anche: Una quaterna, quattro terni e sette ambi: giocata fortunata al Lotto, vinti 49mila euro Superenalotto: giocata fortunata nel novarese, a Fara vinti 8mila euroLa dea bendata torna a premiare la provincia di Novara con una nuova vincita al Superenalotto.