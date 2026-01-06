Nel Novarese, a Fara, è stata realizzata una vincita significativa al Superenalotto, con un premio di 8.000 euro. L'estrazione di lunedì 5 gennaio ha premiato un giocatore della zona delle Colline Novaresi con un

La dea bendata torna a premiare la provincia di Novara con una nuova vincita al Superenalotto.Secondo quanto comunicato da Agipronews, nell'estrazione di lunedì 5 gennaio, infatti, nella zona delle Colline Novaresi è stato centrato un "5" da 8.125,48 euro. La giocata fortunata è stata effettuata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Superenalotto: giocata fortunata nel novarese, a Fara vinti 8mila euro

