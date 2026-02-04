Mps approva modifiche statuto assemblea | riforme politiche in ascesa

Questa mattina, l’Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato le modifiche allo statuto. Ora si attende il passo successivo, che potrebbe portare a una vera riforma politica. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra i politici, mentre si preparano le prossime mosse.

**L’Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato le modifiche allo statuto, un passo significativo verso una riforma politica in crescita.** L’evento, avvenuto nel pomeriggio del 15 marzo, ha visto l’unanimità dei membri della Commissione Affari Costituzionali, che hanno sottoscritto un accordo per ridefinire il modo in cui funzionano gli istituti parlamentari. Il movimento, nato da un’iniziativa del Partito Democratico e seguito da un gruppo di deputati del Movimento 5 Stelle, mira a semplificare il processo legislativo e a dare più spazio alle forze politiche interne alla Camera. La modifica riguarda il cosiddetto “statuto della Camera”, ovvero l’insieme delle norme che definiscono il funzionamento del Parlamento, inclusi il diritto di voto, il controllo sull’attività dei deputati e l’assegnazione delle commissioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato la convocazione di un’assemblea straordinaria il 4 febbraio 2026 alle ore 14:30.

Il 4 febbraio, Monte dei Paschi di Siena (Mps) terrà un’assemblea straordinaria dedicata all’approvazione di diverse modifiche allo Statuto sociale.

L’assemblea Mps approva con il 99,9% il nuovo statuto per introdurre la lista del cdaPlebiscito sulle modifiche con cui ad aprile sarà rinnovato il vertice uscente, oltre all’aumento dei bonus e all’eliminazione del tetto ai mandati. La banca ... repubblica.it

>>>ANSA/ L'assemblea Mps approva le modifiche allo statutoVia libera degli azionisti di Mps alle modifiche statutarie che introducono anche a Siena la lista del cda, abbattono le riserve sugli utili e rimuovono i limiti ai mandati degli amministratori e alla ... ansa.it

MPS, assemblea straordinaria approva nuovo statuto, sì a lista del CdA e nessun limite di mandato; Lovaglio verso il bis x.com

Mps rafforza la governance: il CdA approva il regolamento per la presentazione di una propria lista di candidati in vista dell’assemblea del 15 aprile. #Mps #Governance #Banche #ConsiglioDiAmministrazione facebook