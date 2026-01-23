Confartigianato Palermo organizza l' assemblea dei fotografi di Palermo il 26 gennaio

Il 26 gennaio, Confartigianato Palermo organizza l'assemblea dei fotografi della città. L'incontro offre un’occasione di confronto sulle sfide e le opportunità future di una professione che, oltre a essere un mestiere artigianale, cattura e rende eterni i ricordi. Un momento di dialogo volto a condividere idee e prospettive per il settore fotografico locale.

Un confronto aperto sulle prospettive future di una professione che non è solo artigianato, ma anche capacità di rendere eterni i ricordi. È questo l'obiettivo dell'annuale "Assemblea Fotografi Palermo", l'incontro promosso da Confartigianato Palermo, in programma lunedì 26 gennaio alle 13 al.

