Terni controlli nei locali della movida Alcol ai minori violazioni igeniche e risse | chiuso un esercizio pubblico in centro

A Terni, un locale nel centro storico è stato chiuso dopo aver violato le norme sull’alcol ai minori, le condizioni igieniche e aver provocato risse tra clienti. Le forze dell’ordine hanno svolto controlli approfonditi durante le serate di questa settimana, riscontrando più irregolarità. In alcune zone della movida, sono stati trovati giovani troppo giovani che bevevano e locali con problemi di sicurezza. Le operazioni continueranno per garantire la sicurezza dei cittadini.

I controlli straordinari hanno evidenziato gravi irregolarità e situazioni di rischio per gli avventori. Intervento di questura e prefettura Il locale era già stato colpito da due provvedimenti ex art. 100 TULPS e ulteriori accertamenti, svolti anche con la Guardia di Finanza, avevano evidenziato irregolarità amministrative e fiscali oltre a casi di grave ubriachezza tra gli avventori. Su proposta del prefetto Antonietta Orlando, il Comune di Terni ha quindi revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività il 20 febbraio 2026. L’operazione rientra nel più ampio piano di controllo che dall’inizio dell’anno ha portato alla verifica di numerosi locali, a sanzioni, denunce e servizi interforze nelle aree della movida.🔗 Leggi su Ternitoday.it

