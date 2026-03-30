Ieri, in occasione della Domenica delle Palme, si è svolta al Policlinico di Modena la quindicesima edizione di

Ieri, in occasione della Domenica delle Palme, si è rinnovato al Policlinico di Modena l’appuntamento con ’ Pasqua per un Bambino ’, la tradizionale iniziativa promossa da Motopinguino Avis di Modena, giunta alla 15esima edizione. Come da tradizione, decine di centauri in sella alle loro moto hanno raggiunto l’ospedale per portare uova di Pasqua e un momento di festa ai bambini ricoverati nei reparti di Chirurgia Pediatrica (diretto dal dottor Pier Luca Ceccarelli alla guida anche del Dipartimento Materno-Infantile dell’AOU), Pediatria e Oncoematologia Pediatrica (dirette dalla professoressa Barbara Predieri). La tappa modenese rappresenta il momento conclusivo di un fine settimana all’insegna della solidarietà: nella giornata di sabato, infatti, i motociclisti hanno fatto visita all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e a quello di Legnago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Motopinguino, tappa al Policlinico. Sorrisi e doni ai bimbi ricoverati

Articoli correlati

FOTO/ Dai piccoli alunni dell'”Agazzi” doni ai bimbi ricoveratiQuesta mattina il reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha ricevuto una speciale consegna di materiale...

Leggi anche: Vigili del fuoco in corsia: sorrisi e regali ai bimbi ricoverati

Contenuti utili per approfondire Motopinguino tappa al Policlinico...

Discussioni sull' argomento Motopinguino, tappa al Policlinico. Sorrisi e doni ai bimbi ricoverati; Un sorriso per i piccoli pazienti del Policlinico, ecco le uova di cioccolato donate da Motopinguino Avis.

Il tennis mondiale fa tappa al Policlinico Gemelli: dal 7 al 9 gennaio in mostra la Davis Cup e la Billie Jean King CupIl Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs celebra le vittorie delle Nazionali italiane maschile e femminile di tennis nel 2025. L'ospedale, tappa ufficiale del Trophy Tour 2025, ospiterà in ... roma.corriere.it

Il tennis mondiale e Tennis&Friends fanno tappa al Gemelli: arrivano la Davis Cup e la Billie Jean King CupPer tre giorni, da oggi, mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio 2026, il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS è tappa ufficiale del Trophy Tour 2025/2026, ospitando in esclusiva per il mondo ... corrieredellosport.it

Un sorriso per i piccoli pazienti del Policlinico, ecco le uova di cioccolato donate da Motopinguino Avis ift.tt/JRoWbi0 ift.tt/HWsNpoY x.com

Domenica 29 marzo il Gruppo Giovani AVIS salirà… in sella alla solidarietà insieme a Motopinguino! Una domenica diversa, fatta di motori, sorrisi e impegno per il prossimo e noi giovani AVIS ci saremo! Ti aspettiamo domenica 29 marzo: passa al nostr - facebook.com facebook