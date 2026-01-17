Vigili del fuoco in corsia | sorrisi e regali ai bimbi ricoverati

Il 14 gennaio, i vigili del fuoco del Comando di Monza hanno visitato i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Desio. Un momento di vicinanza e solidarietà, durante il quale hanno portato sorrisi e regali, contribuendo a rendere più serena la permanenza dei piccoli pazienti. Un gesto che testimonia l’importanza dell’attenzione umana anche in contesti di emergenza, portando un po’ di conforto e speranza.

Una giornata tutta emozioni, sorrisi e solidarietà in corsia. Nella giornata di mercoledì 14 gennaio i vigili del fuoco del Comando di Monza hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Desio, trasformando per qualche ora le corsie e le sale d'attesa in un grande luogo di festa. I pompieri sono arrivati con un furgone carico di regali e con tanta voglia di portare un po' di gioia e strappare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati nel nosocomio brianzolo e alle loro famiglie. L'allegra incursione dei vigili del fuoco ha coinvolto tutti i bambini e anche il personale del reparto, altrettanto entusiasta della visita.

