Alex Marquez sicuro della scelta del team MotoGP 2027 dopo il colloquio con Marc Marquez
Alex Marquez ha confermato di essere sicuro della sua scelta per il team MotoGP del 2027, dopo aver parlato con Marc Marquez. Ora si aspetta solo di firmare il contratto e di iniziare la nuova avventura in sella alla sua moto.
Il Futuro di Alex Marquez nel MotoGP: Opzioni e Opportunità per il 2027. La stagione MotoGP 2027 si avvicina, e i piloti stanno valutando le loro prossime mosse nel mercato. Tra loro, Alex Marquez emerge come uno dei nomi più chiacchierati, accresciuto dal suo eccezionale rendimento nel 2025. A 29 anni, Marquez ha chiuso il campionato in seconda posizione, con tre vittorie e dodici podi, rafforzando la sua reputazione all'interno del paddock. Marquez ha saputo portare la sua carriera a un nuovo livello, terminando il suo miglior campionato finora e continuando a brillare durante le prove.
LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5
Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.
MotoGP, Alex Marquez precede Bezzecchi nel day-3 dei test di Sepang. Marc Marquez davanti a Bagnaia
Dopo tre giorni di prove sulla pista malese, Alex Marquez si prende il miglior tempo nel day-3, precedendo Bezzecchi.
Alex Marquez sicuro della scelta del team MotoGP 2027 dopo il colloquio con Marc Marquez.Con il contratto con Gresini in scadenza a fine anno, Marquez si trova di fronte a una decisione importante riguardo al suo futuro. Nel frattempo, altri piloti di punta come Fabio Quartararo e Jorge ... napolipiu.com
Bagnaia, la strana alleanza con Alex Marquez per colpa di Marc e l'outing di Pedrosa su Acosta in DucatiIl destino accomuna Pecco Bagnaia e Alex Marquez in cerca di una moto e un team ufficiale mentre Pedrosa confessa Acosta in Ducati ... sport.virgilio.it
Marc Marquez ha completato il tabellone delle line-up MotoGP 2027… e ha stravolto ogni previsione. Il vero colpo Alex Marquez promosso in Ducati al fianco di Pecco Bagnaia, con Marc che commenta con il suo solito ghigno: “Eh, ma io ho troppe informaz - facebook.com facebook
#MotoGP Il prossimo contratto che firmerà Alex Marquez è conseguenza dell'ottimo 2025 vissuto, della continuità mostrata e delle performance di livello espresse anche recentemente ai Test di Sepang. Il suo valore di mercato è cresciuto e merita un trattamen x.com
