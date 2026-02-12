Alex Marquez ha confermato di essere sicuro della sua scelta per il team MotoGP del 2027, dopo aver parlato con Marc Marquez. Ora si aspetta solo di firmare il contratto e di iniziare la nuova avventura in sella alla sua moto.

"> Il Futuro di Alex Marquez nel MotoGP: Opzioni e Opportunità per il 2027. La stagione MotoGP 2027 si avvicina, e i piloti stanno valutando le loro prossime mosse nel mercato. Tra loro, Alex Marquez emerge come uno dei nomi più chiacchierati, accresciuto dal suo eccezionale rendimento nel 2025. A 29 anni, Marquez ha chiuso il campionato in seconda posizione, con tre vittorie e dodici podi, rafforzando la sua reputazione all’interno del paddock. Marquez ha saputo portare la sua carriera a un nuovo livello, terminando il suo miglior campionato finora e continuando a brillare durante le prove. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alex Marquez sicuro della scelta del team MotoGP 2027 dopo il colloquio con Marc Marquez.

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.

Dopo tre giorni di prove sulla pista malese, Alex Marquez si prende il miglior tempo nel day-3, precedendo Bezzecchi.

Argomenti discussi: Alex Marquez chiude al comando il Test di Sepang davanti a Bezzecchi; Gresini, Alex Marquez: 'Deciderò il mio futuro prima della Thailandia'. Video; ALEX MARQUEZ, MIGLIOR TEMPO NELLA TRE GIORNI DI SEPANG; Alex Márquez ha diverse opzioni per la stagione 2027.

