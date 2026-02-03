LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | svetta Alex Marquez con la Ducati 2025 Bagnaia per ora é lontano

Questa mattina a Sepang sono partiti i test ufficiali della MotoGP 2026. Alex Marquez si distingue subito, portando la Ducati 2025 in testa alla classifica. Pecco Bagnaia, invece, per ora fatica a tenere il passo e si trova lontano dai primi. La giornata promette di essere interessante, con i piloti già sul circuito e pronti a spingere per trovare il miglior feeling con le nuove moto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.00 Immagini dalla Malesia. First laps done. #MotoGP is BACK #SepangTest pic.twitter.comQFQv7hwx42 — MotoGP (@MotoGP) February 3, 2026 06.59 Ancora tutto fermo a Sepang. Ne approfittiamo per riproporre la classifica provvisoria del Day-1 1 Alex Marquez (Ducati) – 1:57.487 2 Luca Marini (Honda) – 1:57.845 (+0.358) 3 Marco Bezzecchi (Aprilia) – 1:57.894 (+0.049) 4 Jack Miller (Yamaha) – 1:58.252 (+0.358) 5 Pedro Acosta (KTM) – 1:58.313 (+0.061) 6 Alex Rins (Yamaha) – 1:58.320 (+0.007) 7 Joan Mir (Honda) – 1:58.367 (+0.047) 8 Johann Zarco (Honda) – 1:58.571 (+0.

