MotoGP | in Thailandia vince Marco Bezzecchi foratura per Marquez

In Thailandia, Marco Bezzecchi ha vinto il primo gran premio della stagione 2026 del MotoGP sul circuito di Buriram. Durante la gara, Marc Marquez ha subito una foratura che lo ha rallentato, dopo aver partecipato alla Sprint. Bezzecchi si è imposto come primo al traguardo, chiudendo la gara con un risultato netto.

Della caduta nella Sprint alla vittoria nella gara di questa mattina. Marco Bezzecchi inaugura la stagione 2026 del Motomondiale con un successo netto sul circuito di Buriram, imponendosi nel primo gran premio del Mondiale MotoGP. Bezzecchi conferma confermando quanto di buono aveva mostrato nei test e nelle prove del weekend. Il pilota romagnolo di Aprilia Racing vince senza lasciare scampo agli avversari grazie ad una partenza incisiva ed ad un ritmo insostenibile per tutti. Un dominio dall'inizio alla fine che certifica la superiorità tecnica e sportiva anche di Aprilia almeno in Thailandia. Per Bezzecchi si tratta della terza affermazione di fila, considerando anche le ultime due gare del 2025 a Gran Premio del Portogallo e al Gran Premio della Comunità Valenciana.