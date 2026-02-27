MotoGP Marc Marquez | Bezzecchi è chiaramente il favorito qui io lotterò per la prima fila

Sul circuito di Buriram, in Thailandia, si è concluso il venerdì del primo appuntamento della stagione MotoGP 2026. Marc Marquez ha dichiarato che Bezzecchi è il favorito della gara, ma ha assicurato che lotterà per conquistare una posizione in prima fila. La giornata ha visto le prime sessioni di prove ufficiali, con piloti e team pronti a confrontarsi in vista delle qualifiche.

Si è ufficialmente aperta la stagione del Motomondiale 2026. Sul circuito di Buriram, in Thailandia si è appena conclusa il venerdì del primo appuntamento del calendario Mondiale. Al termine delle pre-qualifiche, il miglior tempo è stato fatto segnare dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, apparso subito veloce ed in simbiosi con la sua nuova moto. Il centauro italiano ha concluso la prova con il crono di 1’28”526, nuovo record della pista, e sembra poter essere il primo favorito per il sabato e la domenica. Dietro di lui il campione del mondo in carica Marc Marquez che, in sella alla sua Ducati Ufficiale, paga un ritardo di 421 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è chiaramente il favorito qui, io lotterò per la prima fila” Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5 MotoGP, Alex Marquez precede Bezzecchi nel day-3 dei test di Sepang. Marc Marquez davanti a BagnaiaCalato il sipario sulla terza e ultima giornata di test sulla pista di Sepang (Malesia), dedicata alla MotoGP. Temi più discussi: Test di Buriram: Marco Bezzecchi sotto il record, Ai Ogura vicino; Bezzecchi nell'ombra di Valentino Rossi punta a battere Marquez; Test Thailandia, Day 2: Marco Bezzecchi da record, Marc Marquez cade ma chiude terzo davanti a Pecco Bagnaia; MotoGp: in Thailandia è già Marquez-Bezzecchi, 'la sfida Mondiale e' aperta'. MotoGP, Marco Bezzecchi da record nelle pre-qualifiche a Buriram davanti a Marc Marquez. Bagnaia in Q1Marco Bezzecchi si conferma in grande forma in sella all’Aprilia nel weekend d’apertura del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, in ... oasport.it Motogp: a Bezzecchi le pre-qualifiche in Thailandia, Marc Marquez 2/o(ANSA) - ROMA, 27 FEB - E' di Marco Bezzecchi il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gp della Thailandia, prima prova del motomondiale. sport.tiscali.it MOTOGP - MARCO BEZZECCHI IL PIÙ VELOCE DELLE PRACTICE DAVANTI A MARC MARQUEZ. PECCO BAGNAIA DAL Q1 Marco Bezzecchi è il più veloce delle Practice di Buriram, davanti a Marc Marquez e a Fabio Di Giannantonio. A seguire P - facebook.com facebook #MotoGP #ThaiGP Le Ducati Desmosedici GP26 Factory inizieranno la stagione con l'aerodinamica 2024. Di fatto il pacchetto della GP24, adottato nel 2025 da Pecco Bagnaia e per gran parte della stagione da Fabio Di Giannantonio, da Marc Marquez fino al x.com