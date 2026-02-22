Test MotoGP Aprilia risponde a Ducati | Bezzecchi record nel giorno 2 Marquez 3° con caduta

Bezzecchi stabilisce il record nella seconda giornata di test MotoGP in Thailandia, causato da una migliore messa a punto della sua Aprilia, che ha migliorato i tempi rispetto ai concorrenti. Marquez si piazza terzo, dopo una caduta che ha interrotto la sua sessione di prove. La squadra di Noale si concentra sulle ultime regolazioni prima dell’inizio della stagione, mentre Ducati mantiene un passo competitivo. Il lavoro continua in vista del debutto in pista.

La risposta dell'Aprilia. Nella seconda e ultima giornata di test collettivi sul circuito di Buriram, la casa di Noale ha lanciato un segnale forte alla Ducati. Se il primo giorno era stato un monopolio delle Desmosedici, oggi la scena è stata catturata dalle RS-GP. Marco Bezzecchi ha siglato il nuovo primato ufficioso della pista fermando il cronometro a 1'28"668, seguito a meno di un decimo dal compagno di marca della Trackhouse, Ai Ogura. La giornata ha segnato anche il positivo rientro di Jorge Martin, ottavo a fine sessione. Lo spagnolo, tornato in pista con l'Aprilia dopo un lungo stop, si è mostrato ottimista: "Sono contento, non avevo grandi aspettative.

