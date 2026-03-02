Durante il Gran Premio in Thailandia, l'Aprilia RS-GP26 ha superato la Ducati Desmosedici in alcune fasi della gara, dimostrando un miglioramento nelle prestazioni. La competizione tra le due case motociclistiche si è concentrata sui punti chiave del circuito, dove la moto di Noale ha mostrato una maggiore efficacia in alcuni tratti. I dettagli sulla differenza di performance sono stati evidenziati durante le fasi decisive della corsa.

Se il Mondiale MotoGP 2025 era iniziato con quattro Ducati ai primi quattro posti, quest’anno il GP di Thailandia ha messo in mostra – almeno in questa gara d’esordio del Motomondiale 2026 – un ideale passaggio di consegne. Da Borgo Panigale a Noale corrono meno di due ore di strada, ma in MotoGP, dopo questa prima gara della stagione, sembra quasi essere cambiato il mondo: l’Aprilia si è presentata in Thailandia come il nuovo punto di riferimento del Motomondiale. Con Pedro Acosta su KTM – ottimo secondo davanti a Raul Fernandez, al rientrante e veloce Jorge Martin e a un Ai Ogura in rimonta – unico pilota capace di spezzare il dominio totale dell’Aprilia visto domenica a Buriram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, il sorpasso è servito: così l'Aprilia ha spodestato la Ducati

Max Biaggi punge la Ducati: “Aprilia è l’unico costruttore italiano in MotoGP”La Ducati ha dominato in lungo in largo la stagione appena conclusa in MotoGP, conquistando il Mondiale costruttori e la classifica piloti grazie a...

Aprilia promette, Acosta sorprende e Ducati oscura il futuro della MotoGPIl gran premio thailandia 2026 ha introdotto scenari inattesi già al primo fine settimana: la chiusura del ciclo regolamentare delle moto da 1.

Test MotoGP a Sepang, Rivola: L'Aprilia 2026 è chiaramente meglio della RS-GP25

Una raccolta di contenuti su MotoGP.

Temi più discussi: MotoGP, il sorpasso è servito: così l'Aprilia ha spodestato la Ducati; MotoGP, Il sorpasso di Marquez su Acosta e il confine sottile tra spettacolo e penalità; Il sorpasso Márquez-Acosta e le decisioni al microscopio: MotoGP come Calcio e F1?; Marquez-Acosta, il sorpasso e quella penalità che fa storcere il naso quasi a tutti.

Acosta: Il contatto c’è stato, ma è questo che rende emozionante la MotoGPMotoGP: Non mi aspettavo la penalità: non è stato un sorpasso eccessivo e sono questo genere di battaglie ciò che viene ricordato e che rende attraente la MotoGP. Sarei stato contento anche se fossi ... gpone.com

MotoGP | GP Thailandia, Fernandez: Sorpasso su Marquez? E’ il mio idoloRaul Fernandez conferma quanto di buono fatto vedere nella Sprint Race del Gran Premio della Thailandia chiudendo terzo la gara lunga della domenica del primo Gran Premio stagionale. Il pilota April ... motograndprix.motorionline.com

Formula 1 e MotoGP in esclusiva: tutta la velocità è in diretta su NOW x.com

Nel GP della Thailandia che ha aperto il mondiale della MotoGP 2026 la gara di Marc Marquez finisce nel modo più beffardo: ritiro a pochi giri dalla bandiera a scacchi, proprio mentre il campione del mondo in carica stava difendendo un quarto posto e teneva facebook