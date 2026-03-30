MotoGp il calendario del motomondiale

Da ildenaro.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calendario del MotoGp 2026 include diverse gare in vari paesi, con il Gran Premio in Thailandia a Buriram che apre la stagione. La serie prevede poi diverse tappe in Europa e altre in Asia, senza indicazioni di eventuali modifiche o cancellazioni. La programmazione si concentra su un numero stabilito di eventi distribuiti nel corso dell’anno.

Roma, 30 mar. (askanews) – Questo il calendario del MotoGp 2026: GP Thailandia (Buriram, Thailandia, 1 marzo) vincitore: Marco Bezzecchi (Aprilia) GP Brasile (Goiânia, Brasile, 22 marzo) vincitore: Marco Bezzecchi (Aprilia) GP Texas (Austin, Stati Uniti, 29 marzo) vincitore: Marco Bezzecchi (Aprilia) GP Spagna (Jerez de la Frontera, Spagna, 26 aprile) GP Francia (Le Mans, Francia, 10 maggio) GP Catalogna (Barcellona, Spagna, 17 maggio) GP Italia (Mugello, Italia, 31 maggio) GP Ungheria (Balaton, Ungheria, 7 giugno) GP Repubblica Ceca (Brno, Repubblica Ceca, 21 giugno) GP Paesi Bassi (Assen, Paesi Bassi, 28 giugno) GP Germania (Sachsenring,... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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