MotoGp svelata a Milano la nuova Aprilia Bezzecchi punta a confermarsi tra i big del Motomondiale

A Milano è stata presentata ufficialmente la nuova Aprilia RS-GP26, motocicleta che accompagnerà nel campionato MotoGP 2026 Marco Bezzecchi e Jorge Martín. La casa di Noale conferma il suo impegno nel massimo livello del motociclismo, puntando a rafforzare la propria presenza e competitività nel campionato mondiale. La stagione si preannuncia interessante per gli appassionati che seguono da vicino le evoluzioni della casa italiana.

L'obiettivo del 2026 è migliorare i risultati della passata stagione, la più vincente di sempre per Aprilia Racing, chiusa con il 2° posto nel campionato costruttori e il 3° nella classifica piloti con Marco Bezzecchi Aprilia Racing ha svelato ufficialmente l'Aprilia RS-GP26, affidata per il secondo anno consecutivo a Marco Bezzecchi e Jorge Martín per la stagione MotoGP 2026. Una moto, orgogliosamente italiana, dalla forte identità tecnologica e sportiva che rappresenta lo stato dell'arte di un progetto in continuo sviluppo. La grande novità della livrea della RS-GP26, che ripropone i colori iconici di Aprilia Racing, è la presenza di un simbolo nobile della storia: il leone che fa parte del Dna di Aprilia Racing.

Valentino e Desiree, presentatrice dell’evento in cui è stata svelata la moto 2026 del team VR46 #valentinorossi #vr46 #vr46racingteam #ducati #motogp facebook

Svelata a Milano la nuova #Aprilia RS-GP26 di #Martin e #Bezzecchi: spicca sulla fiancata il Leone Alato della Casa di Noale La RS-GP26 rappresenta un’importante evoluzione. Ogni dettaglio è stato riprogettato e tutte le aree della moto sono state miglior x.com

