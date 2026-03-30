MotoGP GP Americas 2026 | Bezzecchi inarrestabile cinque vittorie di fila?

Durante il Gran Premio delle Americhe nel 2026, Marco Bezzecchi ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva, includendo anche le ultime due del 2025. La sua performance al Circuit of the Americas si è distinta per intensità e continuità, superando anche le imprese più note di alcuni campioni del passato. La sua sequenza di successi viene considerata senza precedenti nella storia recente della MotoGP.

Marco Bezzecchi non si ferma più. Cinque vittorie consecutive — tre su tre nel 2026 più le ultime due del 2025 — e un dominio al Circuit of the Americas che nemmeno Marc Marquez nei suoi anni migliori aveva mostrato con questa ferocia. L’Aprilia RS-GP26 è la moto da battere, la Ducati è in crisi profonda, e il ragazzo di Rimini guida il Mondiale con 81 punti. Benvenuti nell’era Bezzecchi. La gara: dal quarto posto alla vittoria senza mai voltarsi. Bezzecchi scattava dalla quarta casella — penalizzato per aver ostacolato Marquez nelle qualifiche. Una posizione che non lo ha minimamente disturbato. Al primo giro ha trovato lo spazio nel rettilineo posteriore dopo un contatto con Acosta, si è messo davanti e da lì non ha più mollato. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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