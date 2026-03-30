MotoGp è super Aprilia in Texas | Bezzecchi trionfa e comanda la classifica 2° Martín

Nel Gran Premio del Texas di MotoGP, Marco Bezzecchi ha vinto la gara dopo essere partito dalla quarta posizione sulla griglia di partenza. Fin dall'inizio ha preso subito la testa e ha mantenuto il comando fino al traguardo. La gara si è svolta dopo la sprint di sabato, in cui il pilota aveva subito una caduta. Con questa vittoria, Bezzecchi si trova in testa alla classifica generale.

Continua il magic moment della casa motociclistica di Noale. Il Bez, dopo la sfortunata sprint del sabato, prende il comando della gara e non lo molla fino al traguardo L'Aprilia non si ferma più, e sfodera un Marco Bezzecchi in formato deluxe. Nel gran premio del Texas, dopo la caduta nella sprint di sabato, il pilota riminese parte dalla quarta posizione sulla griglia di partenza, prende subito la testa e non la lascia fino al traguardo finale. Secondo è l'ex campione del mondo Jorge Martín, sempre su Aprilia. I due piloti della casa di Noale guidano anche la classifica generale della MotoGp, con 81 e 77 punti. Per il Bez è la terza vittoria su tre Gp disputati. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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