Motogp Ducati chiede tanto al posteriore | La gomma si è disintegrata

Durante il Gran Premio di Austin, è stata registrata una richiesta di maggiore attenzione al pneumatico posteriore da parte di Ducati, che ha riferito di una disintegrazione della gomma. Nel frattempo, Aprilia si è mostrata più veloce ed efficace rispetto alla casa di Borgo Panigale. La gara ha visto anche il pilota di Aprilia ottenere la sua quinta vittoria consecutiva, raggiungendo un record condiviso solo da campioni come Rossi e Marquez.

Austin, 30 marzo 2026 – Aprilia più veloce ed efficace di Ducati. Il trend della Moto gp è chiarissimo: cinque vittorie consecutive per Marco Bezzecchi, come Rossi e Marquez, 121 giri consecutivi passati in testa e tre vittorie in fila a inizio stagione come Marc nel 2014. Chi può fermare questa Aprilia che in pochi mesi ha ribaltato come un calzino le gerarchie della Moto gp? Ducati vorrebbe riprendersi lo scettro, anzi tenerselo viso che il 2025 è stato dominante, ma oggi la RS-GP è migliore in ingresso curva e sforza di meno le gomme posteriore, di fatto facendole durare di più rispetto all’usura esagerata di Ducati. Marc Marquez è stato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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