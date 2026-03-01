MotoGP Raul Fernandez | Negli ultimi giri avevo la gomma posteriore distrutta ma mi godo il podio

Raul Fernandez ha concluso il Gran Premio di Thailandia 2026 con un doppio terzo posto, ottenuto sia nello Sprint che nella gara principale. Durante gli ultimi giri, ha dichiarato di aver avuto la gomma posteriore danneggiata, ma si è comunque detto soddisfatto del risultato. La sua prestazione ha permesso di salire sul podio in entrambe le competizioni.

Raul Fernandez può ritenersi ampiamente soddisfatto per l'esito dell'appuntamento inaugurale della nuova stagione di MotoGP, avendo conquistato un doppio terzo posto tra Sprint e Gran Premio di Thailandia 2026. Sulla pista di Buriram il pilota spagnolo del team Trackhouse ha sfruttato il potenziale della sua Aprilia RS-GP, centrando due risultati di peso e chiudendo la prima tappa dell'anno in terza piazza nella classifica generale del campionato. "Superare Marquez all'inizio non è stato semplice, ero un po' sulle spine. Oggi è stato molto difficile, soprattutto negli ultimi cinque-sei giri. Avevo lo pneumatico posteriore distrutto, slittavo anche in pieno rettilineo.