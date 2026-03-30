MotoGP Bezzecchi vince ad Austin | gli highlights della gara

Durante il Gran Premio di Austin, Marco Bezzecchi ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva in MotoGP, mantenendo la leadership dall'inizio alla fine della gara. La competizione si è svolta su un circuito statunitense, con Bezzecchi che ha dominato l'intera corsa. La vittoria ha rappresentato un risultato importante per Aprilia, che ha visto il suo pilota trionfare in uno dei grandi eventi della stagione.

Terzo trionfo consecutivo per Marco Bezzecchi, che ad Austin comanda dal primo all’ultimo istante e regala un weekend da sogno ad Aprilia: guarda l'ultimo giro negli Stati Uniti. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, Bezzecchi vince ad Austin: gli highlights della gara Articoli correlati Leggi anche: MotoGp, doppietta Aprilia ad Austin: Bezzecchi vince davanti a Martin MotoGp: doppietta Aprilia ad Austin, vince Bezzecchi davanti a MartinDoppietta Aprilia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas, classe MotoGp. MotoGP, GP Australia: HIGHLIGHTS della Sprint a Phillip Island Approfondimenti e contenuti su MotoGP Bezzecchi vince ad Austin gli... Temi più discussi: MotoGp, Bezzecchi è dominante: vince anche ad Austin, è il terzo successo in tre gare | Ordine d'arrivo e classifica; Simply The Bez anche ad Austin! Il VIDEO dell'ultimo giro; MotoGP, Bezzecchi vince ancora; MotoGP, Bezzecchi vince anche in Brasile: è lui l’uomo da battere. Sul podio anche Di Giannantonio. Bezzecchi, tre su tre: vince anche ad Austin! Doppietta Aprilia con Martin, terzo AcostaIl pilota azzurro conquista un altro successo di fondamentale importanza. Di Giannantonio quarto, Marquez sconta la long lap penalty e termina sesto ... tuttosport.com Doppietta Aprilia ad Austin: Bezzecchi vince davanti a Martin, Acosta completa il podioBezzecchi firma la vittoria principale ad Austin e regala ad Aprilia una doppietta mentre la Sprint aveva sorriso a Jorge Martin tra incidenti e sanzioni ... notizie.it RAGAZZI D'ORO Per la prima volta, l'Italia ha due piloti contemporaneamente in testa al Mondiale di Formula 1 e di MotoGp. E sono il bolognese Kimi Antonelli e il riminese Marco Bezzecchi - facebook.com facebook #MotoGp, #Bezzecchi domina in Texas e torna leader x.com