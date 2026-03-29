MotoGp | doppietta Aprilia ad Austin vince Bezzecchi davanti a Martin

Nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, in Texas, Aprilia conquista una doppietta nella classe MotoGp. La gara si conclude con la vittoria di Marco Bezzecchi, seguito dal suo compagno di squadra Jorge Martin e dal pilota della KTM Pedro Acosta. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi piloti e brand, con la casa italiana che si aggiudica i primi due posti.

Doppietta Aprilia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas, classe MotoGp. Vince Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martin ed alla Ktm di Pedro Acosta. Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che ha preceduto la Ducati ufficiale di Marc Marquez frenato da un long lap penalty per aver colpito Di Giannantonio nella Sprint. Chiude decima l’altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Il pilota romagnolo Marco Bezzecchi torna così leader del campionato, distanziando di quattro punti il compagno di box, Jorge Martin. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - MotoGp: doppietta Aprilia ad Austin, vince Bezzecchi davanti a Martin Articoli correlati Leggi anche: MotoGp, doppietta Aprilia ad Austin: Bezzecchi vince davanti a Martin Leggi anche: Bezzecchi vince anche ad Austin, doppietta Aprilia con Martin secondo DOMINIO APRILIA! Bezzecchi vince in Brasile davanti a Martin! #motogp #aprilia #ducati #brazil Aggiornamenti e contenuti dedicati a MotoGp doppietta Aprilia ad Austin... Temi più discussi: MotoGp: Usa; doppietta Aprilia, vince Bezzecchi davanti a Martin; MotoGP | Bezzecchi fa poker a Goiania e Martin completa la doppietta Aprilia!; MotoGp, doppietta Aprilia ad Austin: Bezzecchi vince davanti a Martin; MotoGP nel segno di Bezzecchi, doppietta Aprilia a Austin. Bezzecchi, tre su tre: vince anche ad Austin! Doppietta Aprilia con Martin, terzo AcostaIl pilota azzurro conquista un altro successo di fondamentale importanza. Di Giannantonio quarto, Marquez sconta la long lap penalty e termina sesto ... tuttosport.com MotoGP: Bezzecchi domina ad Austin, doppietta Aprilia e tris consecutivoMarco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio delle Americhe 2026 sul circuito di Austin, firmando la terza vittoria consecutiva in stagione dopo Thailandia e Brasile. Il pilota italiano si conferma protago ... msn.com Le ultime due volte in cui i vincitori della gara della stessa giornata di F1 e MotoGP erano italiani. 6 aprile 2003 - Valentino Rossi vince a Suzuka in MotoGP e Giancarlo Fisichella vince ad Interlagos (vittoria assegnata due settimane più tardi) in F1. 29 marzo 2 - facebook.com facebook #MotoGP | Acosta: "Abbiamo dovuto aggrapparci al podio come a un'ancora di salvezza" x.com