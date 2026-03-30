MotoGp Bezzecchi domina in Texas e torna leader

Nel Gran Premio delle Americhe ad Austin, Aprilia ha ottenuto una vittoria con Marco Bezzecchi che si è imposto davanti al compagno di squadra Jorge Martin. La gara si è conclusa con una doppietta per il team veneto, confermando la presenza dominante della casa motociclistica nel circuito texano. Bezzecchi torna così in testa alla classifica generale.

Roma, 30 mar. (askanews) – Dominio Aprilia nel Gran Premio delle Americhe ad Austin, con Marco Bezzecchi che conquista una vittoria netta davanti al compagno di squadra Jorge Martin, firmando una doppietta tutta veneta da applausi. Sul podio anche Pedro Acosta, mentre Fabio Di Giannantonio chiude quarto dopo essere partito dalla pole position. Gara autoritaria per Bezzecchi, capace di prendere il comando già nel corso del primo giro e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi, nonostante una partenza dalla seconda fila dovuta a una penalità. Il pilota italiano ha così proseguito una striscia impressionante di giri consecutivi in testa, confermandosi riferimento assoluto del momento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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