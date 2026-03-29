MotoGP 2026 | l’Aprilia domina in Texas vince Marco Bezzecchi

Nel Gran Premio degli Stati Uniti 2026, la gara si è conclusa con la vittoria di Marco Bezzecchi su una moto Aprilia. La competizione si è svolta in Texas e ha visto il team Aprilia ottenere un risultato significativo, lasciando evidenziare un possibile cambio negli equilibri del campionato di MotoGP. La vittoria di Bezzecchi rappresenta un momento importante per il team italiano, che ha superato le precedenti dominazioni di Ducati.

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 certifica forse il mutamento dei rapporti di forza in MotoGP, con Aprilia ora seria candidata al titolo dopo anni di dominio Ducati. Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria sul tracciato di Austin, portando a cinque il numero di successi consecutivi (della domenica), includendo il finale della stagione precedente. Il pilota riminese, ora nuovo leader del Campionato Mondiale con un margine di quattro lunghezze su Jorge Martín, ha capitalizzato la superiorità tecnica dell’Aprilia, che in questa fase d’avvio appare chiaramente avvantaggiata rispetto alla concorrenza. La cronaca della gara ha evidenziato una gestione autorevole da parte di Bezzecchi, capace di resistere alla pressione iniziale di Pedro Acosta e al recupero finale del compagno di marca Martín. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Marco Bezzecchi trionfa davanti a Martin in Brasile, apoteosi Aprilia in MotoGP: Di Giannantonio terzoMarco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Brasile di MotoGP, davanti al compagno di scuderia Martin. Leggi anche: MotoGp, Aprilia domina in Brasile: Bezzecchi davanti a Martin, vola in testa al Mondiale | Ordine d’arrivo e nuova classifica Contenuti e approfondimenti su Marco Bezzecchi Temi più discussi: Gran Premio degli Stati Uniti: le interviste del giovedì; Bezzecchi ne vince 4 di fila! È solo il terzo pilota italiano a farlo nell’era MotoGP; MotoGP 2026. Aprilia domina in Brasile: Marco Bezzecchi e Jorge Martin fanno sognare Max Biaggi [VIDEO]; La MotoGp 2026 nel segno di Marco Bezzecchi e dell'Aprilia. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi trionfa davanti a Martin! Marquez fuori dal podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 Bagnaia in bambola: superato in due curve prima da Marquez e poi da Bastianini. -3 Acosta ormai a 19 da ... oasport.it GP Austin: Bezzecchi tris capolavoro, doppietta Aprilia con Martin. Diggia 4°, Marquez 5°, crolla BagnaiaIl racconto in diretta del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 22.00 di dome ... sport.virgilio.it Doppietta Aprilia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas, classe MotoGp. Vince Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martin ed alla Ktm di Pedro Acosta. Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che ha preceduto la - facebook.com facebook È clamoroso il record di tutti i tempi stabilito da Marco Bezzecchi: 105 (in corso) giri consecutivi al comando, battendo il record di 103 ci Jorge Lorenzo del 2015 #USGP x.com