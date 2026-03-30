MotoGp Aprilia fa la storia | doppietta bis ad Austin

Aprilia ha ottenuto una doppietta consecutiva nel Gran Premio di Austin, diventando la prima casa a riuscirci in questa stagione di MotoGP. La vittoria è stata conquistata da due suoi piloti, che hanno concluso la gara rispettivamente in prima e seconda posizione, confermando così la presenza dominante della casa italiana sul circuito texano.

Roma, 30 mar. (askanews) – Aprilia scrive una pagina storica della MotoGP con la seconda doppietta consecutiva, confermandosi la moto del momento sul circuito di Austin. A firmare l’impresa sono Marco Bezzecchi e Jorge Martin, protagonisti di un weekend perfetto per la casa di Noale. Bezzecchi, scattato dalla quarta posizione per una penalità in qualifica, ha costruito una gara impeccabile: nonostante un contatto nel primo giro che ha danneggiato la sua moto, ha preso il comando già al termine del giro iniziale e non lo ha più lasciato fino alla bandiera a scacchi. Una superiorità netta che lo porta alla quinta vittoria consecutiva, impresa riuscita nell’era moderna solo a Valentino Rossi e Marc Marquez. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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