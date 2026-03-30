A Villa Ermes, in via San Lorenzo, si terrà un evento che durerà un fine settimana, dedicato all’artigianato e ai prodotti tipici siciliani. La mostra mercato presenterà esposizioni di oggetti fatti a mano e specialità locali, coinvolgendo artigiani e produttori della zona. La cornice storica di Villa Ermes ospiterà le bancarelle e le attività legate alla manifestazione.

Nel cuore di via San Lorenzo, la storica cornice di Villa Ermes si prepara a ospitare un weekend dedicato alla bellezza del fatto a mano e alle eccellenze del territorio. Sabato 11 e domenica 12 aprile, l’associazione ArtisticaMente Eventi presenta una nuova edizione della sua mostra mercato, trasformando i saloni e il rigoglioso giardino della Villa in una vetrina d’eccezione per l’artigianato d’autore e il vintage di qualità.L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare la maestria dei creativi locali, offrendo ai visitatori un viaggio tra manufatti unici, accessori di design e pezzi senza tempo. Non una semplice esposizione, ma una celebrazione dell’autenticità in un’epoca dominata dalla produzione in serie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Mostra mercato a Villa Ermes: l’eccellenza artigiana e il gusto siciliano si incontrano a San Lorenzo

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