Con Ripa e Lubinski fede e arte si fondono nell’eccellenza artigiana

A BolognaFiere si svolge la fiera internazionale ‘Devotio’, uno degli eventi più importanti al mondo dedicati a prodotti e servizi religiosi. Tra gli espositori, il duo Ripa e Lubinski presenta pezzi unici che uniscono fede e arte, mettendo in mostra l’eccellenza artigiana del Fermano. La loro presenza testimonia come tradizione e creatività si incontrino per rappresentare l’identità del territorio.

Fede, arte e identità personali, si fondono nell’eccellenza artigiana e imprenditoriale del territorio Fermano, presente alla prestigiosa fiera internazionale ‘Devotio’, una delle più grandi manifestazioni al mondo dedicate ai prodotti e ai servizi per il settore religioso, in corso negli spazi di BolognaFiere. Protagonisti sono infatti Massimo Ripa, maestro artigiano orafo di Altidona ed Elisa Lubinski, imprenditrice con sede a Fermo: due realtà diverse ma unite da una profonda ricerca simbolica e culturale declinata nel gioiello contemporaneo. Ripa, titolare del brand Jouayoux, presenta a ‘Devotio’ la linea ‘Mutatuo’, frutto di studi storici e iconografici sugli antichi segni devozionali legati al pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

