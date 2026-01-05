La Ciacolada e Fior d’Agerola | Nord e Sud si incontrano nel gusto grazie a due famiglie campane

La Ciacolada a Grado, pizzeria con cucina fondata da Laura e Luigi Buondonno, si lega alla tradizione dell’azienda casearia Fiordilatte di Agerola, attiva dal 1840. Questo incontro tra Nord e Sud del nostro paese rappresenta un esempio di valorizzazione delle eccellenze italiane, unendo sapori e tradizioni di due regioni attraverso un rapporto di collaborazione tra due famiglie campane.

La Ciacolada a Grado, pizzeria con cucina nata dal sogno condiviso di Laura e Luigi Buondonno si unisce alla tradizione dell’azienda casearia Fiordilatte di Agerola, una delle eccellenze più rinomate della Campania dal 1840. “Questa partnership – spiega una nota – nasce dal desiderio di combinare in modo armonico due territori ricchi di storia, cultura e sapori profondamente identitari: da un lato i Monti Lattari e la maestria dei casari agerolesi, dall’altro l’atmosfera friulana e l’eleganza della laguna gradese, con il suo ritmo rilassato e la sua cucina essenziale e sincera. Laura e Luigi, founder e titolari di La Ciacolada, hanno origine agerolesi: traferitisi dalla Costiera in Friuli hanno da subito creato uno stretto rapporto con la città di Grado omaggiando la terra friulana con dei piatti in grado di unire la tradizione gastronomica campana a quella friulana”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

