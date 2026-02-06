Clochard trovato morto su una panchina i residenti | Aveva solo un cappotto per ripararsi dal freddo

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina su una panchina in un parco di Brescia. I residenti, preoccupati, hanno chiamato i soccorsi quando hanno visto l’uomo immobile. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’uomo avesse solo un cappotto per proteggersi dal freddo. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Un clochard è stato trovato morto su una panchina di un parco di Brescia. A dare l'allarme sono stati i residenti: "Aveva solo un cappotto per ripararsi dal freddo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Brescia Parco

Nella mattina di venerdì 16 gennaio, a Milano, è stato ritrovato senza vita un uomo senza fissa dimora.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Brescia Parco

Argomenti discussi: Un altro clochard è stato trovato morto in strada a Milano; Milano, clochard trovato morto in piazza Luigi di Savoia, vicino alla stazione Centrale: dimostra circa 25 anni, è spirato nella notte in un giaciglio in strada; Clochard di 25 anni trovato morto sul marciapiede vicino alla stazione Centrale; Milano, clochard trovato morto per il freddo in viale Cassala: è il quinto del 2026.

Un clochard è stato trovato morto a Milano, è il quinto caso: indagini in corso per stabilire la causaUn altro clochard è stato trovato morto a Milano. La scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, alle 9 del mattino. Il corpo si trovava in viale Cassala. Sul posto sono ... fanpage.it

Clochard morto per il freddo: è il secondo in meno di 48 ore a MilanoL’uomo è stato trovato in via dell'Aprica, in zona Lancetti. Da gennaio sono sei i senza dimora deceduti. La maggior parte di loro non ha ancora un nome ... ilgiorno.it

Un ragazzo di 25 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto domenica 1 febbraio, in piazza Luigi di Savoia, nei pressi della stazione Centrale di Milano. Il clochard è stato rinvenuto dalla polizia in un giaciglio di fortuna. Ad ucciderlo, probabilmente, il fredd facebook

Clochard morto a Milano vicino alla Stazione Centrale, aveva 25 anni. Trovato senza vita questa mattina in un giaciglio di fortuna #ANSA x.com