Clochard trovato morto su una panchina i residenti | Aveva solo un cappotto per ripararsi dal freddo

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina su una panchina in un parco di Brescia. I residenti, preoccupati, hanno chiamato i soccorsi quando hanno visto l’uomo immobile. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’uomo avesse solo un cappotto per proteggersi dal freddo. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

