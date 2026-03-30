Un giovane di 21 anni ha perso la vita durante un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino in viale di Porta Vercellina. L’uomo si trovava al volante di una Porsche noleggiata, che ha perso il controllo e ha sfondato i veicoli parcheggiati, coinvolgendo quattro auto. La dinamica dell’incidente sta venendo ricostruita dalle forze dell’ordine.

Milano, 30 marzo 2026 – Un’auto fuori controllo finisce la sua corsa a tutta velocità contro quattro veicoli in sosta, in viale di Porta Vercellina poco prima dell’alba. La corsa poi diventa contro il tempo nel tentativo disperato di salvare il giovane che era al volante della macchina, una Porsche Spyder con targa tedesca, presa a noleggio. Ma non ha scampo. Dopo un delicato intervento chirurgico, Lorenzo Mattia Persiani muore. Milanese, aveva compiuto 21 anni lo scorso 14 dicembre. Si è spento al Policlinico. Mentre le due passeggere a bordo, due ragazze di 19 e 20 anni, sono state trasportate in codice giallo al Fatebenefratelli e al San Carlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto a 21 anni al volante di una Porsche noleggiata: Lorenzo Mattia Persiani e il sogno spezzato di fare il dentista

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Tutto quello che riguarda Lorenzo Mattia Persiani

Temi più discussi: Perde il controllo della Porsche in centro città e si schianta: Lorenzo muore a 21 anni, ferite le due ragazze con lui; Incidente con la Porsche a Milano, muore il 21enne Lorenzo Mattia Persiani che era alla guida; Milano, incidente in Porta Vercellina: Porsche si schianta contro le auto in sosta. Morto Lorenzo Mattia Persiani, 21 anni, e ferite due amiche; Porsche fuori controllo in centro a Milano, muore un 21enne.

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