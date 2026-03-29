Si schianta in Porsche contro alcune auto in sosta a Milano | morto il 21enne Lorenzo Mattia Persiani

Un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo di una Porsche Spyder e aver tamponato alcuni veicoli parcheggiati nel centro di Milano. L’incidente è avvenuto in strada pubblica, coinvolgendo più auto ferme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dello schianto.

È Lorenzo Mattia Persiani il 21enne che è morto dopo essersi schiantato con una Porsche Spyder contro alcune auto in sosta in centro a Milano. Il ragazzo era stato ricoverato al Policlinico dove era stato sottoposto a un'operazione chirurgica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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