Milano Porsche fuori controllo e schianto all’alba | Lorenzo Mattia Persiani muore a 21 anni

Da notizieaudaci.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba di questa mattina a Milano, un’auto Porsche ha perso il controllo in corso di Porta Vercellina, finendo in un vuoto. L’incidente si è verificato in una curva, provocando la morte di un giovane di 21 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La Polizia sta esaminando i rilievi e le testimonianze per chiarire la dinamica.

Milano, cosa è successo davvero in corso di Porta Vercellina?. Una curva, poi il vuoto. È tutto successo in pochi secondi, all’alba, quando la città è ancora sospesa tra silenzio e primi movimenti. A perdere la vita è stato Lorenzo Mattia Persiani, 21 anni, alla guida di una Porsche Spyder presa a noleggio con targa tedesca. Un’auto potente, capace di superare i duecentomila euro di valore, che si è trasformata in pochi metri in una trappola. L’ incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino, in corso di Porta Vercellina, poco dopo piazza Aquileia. La dinamica: una sequenza rapida e senza margine. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo il tratto da viale Papiniano verso piazzale Baracca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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