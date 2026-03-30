Morte improvvisa in clinica | sequestrata la salma dopo la denuncia dei familiari

Da frosinonetoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 69 anni è deceduto nella mattina di sabato in una clinica di Cassino. La vittima, residente a Pontecorvo, era stata ricoverata pochi giorni prima, dopo aver fatto accesso al pronto soccorso. Dopo la denuncia dei familiari, è stato disposto il sequestro della salma per ulteriori accertamenti. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte improvvisa.

Giuseppe Nota, 69enne di Pontecorvo, trasferito dopo un malore: condizioni in miglioramento, poi il decesso inatteso. Aperta un’indagine. Secondo la ricostruzione fornita dai familiari, l’uomo era stato inizialmente assistito presso l’ospedale ‘Santa Scolastica’ in seguito a un malore riconducibile a un episodio ischemico. Successivamente, era stato trasferito in una clinica per proseguire le cure riabilitative. Nei giorni di degenza, sempre secondo quanto riferito dai parenti, le sue condizioni sembravano stabili e in graduale miglioramento. La notizia della morte è arrivata in modo improvviso, attraverso una telefonata del personale sanitario nella mattinata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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