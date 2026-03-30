Morte improvvisa in clinica | sequestrata la salma dopo la denuncia dei familiari

Un uomo di 69 anni è deceduto nella mattina di sabato in una clinica di Cassino. La vittima, residente a Pontecorvo, era stata ricoverata pochi giorni prima, dopo aver fatto accesso al pronto soccorso. Dopo la denuncia dei familiari, è stato disposto il sequestro della salma per ulteriori accertamenti. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte improvvisa.

Giuseppe Nota, 69enne di Pontecorvo, trasferito dopo un malore: condizioni in miglioramento, poi il decesso inatteso. Aperta un’indagine. Secondo la ricostruzione fornita dai familiari, l’uomo era stato inizialmente assistito presso l’ospedale ‘Santa Scolastica’ in seguito a un malore riconducibile a un episodio ischemico. Successivamente, era stato trasferito in una clinica per proseguire le cure riabilitative. Nei giorni di degenza, sempre secondo quanto riferito dai parenti, le sue condizioni sembravano stabili e in graduale miglioramento. La notizia della morte è arrivata in modo improvviso, attraverso una telefonata del personale sanitario nella mattinata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Morte improvvisa in clinica: sequestrata la salma dopo la denuncia dei familiari Articoli correlati Leggi anche: Bimba di 2 mesi morta in ospedale, era stata dimessa dopo crisi respiratoria: sequestrata la salma Sequestrata la salma del bimbo, nei prossimi giorni l’autopsiaTempo di lettura: < 1 minuto E’ stata completato, nel l’ospedale Monaldi di Napoli, il sequestro, da parte del Nas di Napoli, della salma del piccolo... Contenuti e approfondimenti su Morte improvvisa Temi più discussi: Morte improvvisa in clinica: sequestrata la salma dopo la denuncia dei familiari; Un anno dopo il lancio del primo defibrillatore extravascolare: studi ne confermano efficacia e sicurezza nella pratica clinica; Angelica, morta di parto: aperta un'inchiesta; Donna di 30 muore mentre partorisce in ospedale a Pinerolo: aperta inchiesta, il neonato è salvo. Morte cardiaca improvvisa. Messa a punto una tecnica per guarire dalla Sindrome di BrugadaSi può guarire dalla Sindrome di Brugada, una malattia genetica che può portare a morte improvvisa. Un gruppo di ricercatori italiani e spagnoli guidati da Carlo Pappone e da Josep Brugada, scopritore ... quotidianosanita.it Morte cardiaca improvvisa e patologie elettriche del cuoreIl dottor Riccardo Sirello, medico legale, ospite a Teletutto Racconta: «Non è fatalità, dietro questi eventi ci sono disturbi che si possono individuare e prevenire» ... giornaledibrescia.it MORTE IMPROVVISA E VACCINO COVID da tempo non pubblico post dedicati all'argomento morte improvvisa. Ampie serie di dati sia italiani che di altre nazioni, riferibili a varie enti di statistica e demografia sanitaria (in Italia l'ISTAT) dimostrano come NON c - facebook.com facebook Oggi, #23marzo 2023, Rocchetta Sant'Antonio ( #Foggia ) piange la morte improvvisa del suo giovane parroco: don Antonio Aghilar. #AccaddeOggi . x.com