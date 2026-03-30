A sette anni dalla morte del calciatore Emiliano Sala, una nuova sentenza ha respinto il ricorso presentato dal club britannico contro il Nantes. La decisione riguarda il contenzioso legato alla proprietà del suo cartellino e si inserisce nel procedimento giudiziario ancora aperto. Il caso ha attirato l'attenzione del mondo del calcio e dei media, mantenendo vivo l'interesse sulla vicenda legale.

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© Calcionews24.com - Morte Emiliano Sala, nuova sentenza a sette anni dalla tragedia: respinto il ricorso del Cardiff!

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