Il tribunale civile di Firenze ha respinto il ricorso di Matteo Renzi contro il Fatto Quotidiano, confermando la condanna e stabilendo un risarcimento di 225mila euro. La causa, per diffamazione, si è conclusa con la perdita dell’ex premier in appello, segnando un nuovo sviluppo nel contenzioso tra Renzi e il quotidiano.

Nella causa per diffamazione al tribunale civile di Firenze, Matteo Renzi ha perso in appello contro il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio “Tutti gli articoli denunciati dal senatore Matteo Renzi come diffamatori sono pacificamente espressione di critica politica anche sub specie di satira politica” e “mai è stata allegata la falsità dei fatti di cronaca a cui essi fanno riferimento”. Anche così i giudici della Corte d’appello hanno accolto il ricorso presentato dalla società editoriale Il Fatto spa e del direttore del quotidiano Marco Travaglio contro la sentenza del tribunale di Firenze che nell’ottobre 2023, in primo grado, li aveva condannati a pagare un risarcimento di 80mila euro oltre alle spese legali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Renzi perde la causa contro il Fatto di Travaglio. Ora dovrà pagare 225mila euro

«Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legaliMatteo Renzi ha perso in appello contro il Fatto Quotidiano in una causa per diffamazione davanti al tribunale civile di Firenze.

Mbappé vince la causa: il PSG dovrà pagare 61 milioni di arretratiKylian Mbappé ha ottenuto una vittoria legale contro il Paris Saint Germain, che sarà costretto a pagargli oltre 61 milioni di euro tra arretrati di premi e stipendi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Renzi mollusco, bullo, cozza: l'ex premier ha perso la causa contro il Fatto di Travaglio. Ora dovrà pagare 225mila euro; Renzi bullo: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali; Renzi mollusco si può dire. La clamorosa decisione dei giudici, l’ex premier inferocito.

«Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legaliIl senatore aveva chiesto 500 mila euro di danni morali e vinto in primo grado L'articolo «Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali proviene da Open. msn.com

Renzi perde in appello contro Il Fatto, dovrà pagare 225mila euro, era stato definito: cozza, mollusco e bulloLa Corte d’appello di Firenze ribalta la sentenza: gli articoli contro Matteo Renzi erano critica politica e satira. Respinta la richiesta di risarcimento, scattano le spese. Renzi, la causa contro Il ... msn.com

Renzi perde contro il Fatto: “Bullo” era legittima difesa. @antoniomassari x.com

Vannacci studia il “manuale Renzi”: non si perde neppure una dichiarazione dell'ex premier, secondo cui per superare Meloni occorre sgretolarla da destra. L'ira della Lega. Di Carmelo Caruso - facebook.com facebook