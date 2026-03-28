È deceduto a 87 anni un noto giurista che nel corso della sua carriera ha contribuito a definire l’immagine della città di Bologna. La sua scomparsa è stata annunciata da alcuni, mentre altri dubitano che sia realmente avvenuta. La notizia ha suscitato discussioni e commenti tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo lavoro.

Bologna – È morto a 87 anni Fabio Roversi-Monaco. O forse no, non è morto. Può morire, infatti, un’idea? Una visione di mondo? Può morire il volto di una storia e della Storia, di Bologna e del Paese, non solo per i tanti risultati, successi e battaglie, ma anche per il dibattito, gli scontri, la discussione propria dei grandi? Giurista e accademico, al suo nome si intrecciano gran parte delle cronache bolognesi degli ultimi cinquant’anni. Fabio Roversi-Monaco nato ad Addis Abeba per ragioni familiari il 18 dicembre 1938, rigorosamente con il trattino, è associato a doppio filo all’università più antica del mondo. BOLOGNA. Apertura anno accademico con un ricordo per la scomparsa di Fabio Roversi Monaco Foto di Massimiliano Donati Fotoschicchi La carriera universitaria, gli incarichi, i progetti e i riconoscimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabio Roversi-Monaco, il più immaginifico dei Magnifici: addio al giurista che ha dato una visione a Bologna

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