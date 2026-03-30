A Monza, l’immobiliare Borgazzi 90 ha annunciato nel 2024 l’intenzione di bonificare il sito della Diefenbach, considerato dalla Regione come area da recuperare. Attualmente, sullo stesso terreno si ipotizza la costruzione di un nuovo albergo, anche se i piani ufficiali non sono ancora stati definiti. La proprietà ha già manifestato l’obiettivo di intervenire sulla zona.

L'attuale proprietaria del sito, l'immobiliare Borgazzi 90, aveva già espresso nel 2024 la volontà di voler bonificare quel sito che a Monza anche la Regione aveva indicato fra quelli orfani da recuperare. Poi la macchina dei lavori si era messa in moto. Si parla della ex Giorgio Diefenbach di via Borgazzi, la vecchia fabbrica dove fino a qualche decennio fa si producevano frantoi e presse: con un'apposita determina il Comune di Monza ha infatti autorizzato lo svincolo della polizza fidejussoria stipulata dalla Borgazzi 90 con Zurich Insurance Europe a favore degli uffici di piazza Trento e Trieste e che di fatto certifica la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica del sito per quasi 112mila euro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Monza, la bonifica alla Diefenbach e la costruzione (forse) di un nuovo albergo

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