Il progetto per il nuovo stadio di Milano procede con la conferma che, secondo quanto stabilito dalla legge sugli stadi, non sono previste deroghe alla Valutazione Ambientale Strategica. La procedura di Vas, che valuta gli impatti ambientali, dovrebbe essere completata entro metà 2027, permettendo così di avviare i lavori. La questione ha suscitato discussioni, anche perché non era scontato che si seguisse questa procedura in modo rigoroso.

e Nicola Palma Benché possa sembrare strano, non era né pacifico né scontato che per il progetto del nuovo stadio di Milano – con tutto quello che comporta in termini di impatto e ricadute sul quartiere San Siro – si passasse dalla Valutazione Ambientale Strategica (Vas). E non lo era per via di un parere rilasciato dalla Regione Lombardia in occasione della Conferenza dei Servizi preliminare secondo il quale, in sintesi, la Legge Stadi, consentirebbe di derogarvi. Un parere che non ha convinto Enrico Fedrighini, consigliere comunale del Gruppo Misto e storico ambientalista, che ha quindi condotto accertamenti in merito. Da qui la conclusione: la Vas s’ha da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La costruzione del nuovo San Siro: "Dalla legge stadi nessuna deroga". Via alla Vas, lavori da metà 2027

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